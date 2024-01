Halle - Nachdem ein Mann in Halle mit schweren Stichverletzungen am Hals aufgefunden worden ist, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags. Der 33-Jährige sei bislang noch nicht vernehmungsfähig, sagte Staatsanwalt Dennis Cernota am Donnerstag. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Der Mann war am Freitag verletzt vor einem Mehrfamilienhaus entdeckt worden. Den Angaben nach begutachtete ein Rechtsmediziner die Verletzungen des Mannes. Für die Aufklärung der Tat bat die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.