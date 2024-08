Berlin - Ein 35-jähriger Mann ist mit einer Stich- und Schnittverletzung in Gesundbrunnen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Hintergründe werden derzeit ermittelt, teilte die Polizei mit. Demnach betrat der Mann am frühen Morgen die Wohnung seiner Lebensgefährtin und bat sie, den Notruf wegen der Verletzungen zu wählen. Rettungskräfte brachten ihn mit einer Stichverletzung am Oberkörper und einer Schnittverletzung am Arm ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann in der Gerichtsstraße verletzt worden sein. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.