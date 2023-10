Berlin - Ein Mann mit einer schweren Stichverletzung ist in der Nacht in Berlin-Märkisches Viertel von einem Autofahrer entdeckt worden. Rettungskräfte brachten den 69-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde, wie die Polizei mitteilte. In der Wunde im Bauchbereich soll den Angaben zufolge ein längeres Küchenmesser gesteckt haben. Die Verletzung soll lebensbedrohlich gewesen sein.

Der 26-jährige Fahrer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen am frühen Sonntagmorgen auf dem Eichhorster Weg in Richtung Finsterwalder Straße, als er auf der Fahrbahn den auf dem Rücken liegenden, verletzten Mann bemerkte und nach links auswich. Dabei stieß er gegen einen dort geparkten Wagen. Der Fahrer, der über einen Fahrdienst-Vermittler unterwegs war, und sein gleichaltriger Fahrgast blieben unverletzt.