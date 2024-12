Ein Mann wird in Alt-Hohenschönhausen angeschossen - und mit Verletzungen am Bein ins Krankenhaus gebracht.

Mann mit Schusswunde in Lichtenberg - Polizeieinsatz

Berlin - Im Berliner Ortsteil Alt-Hohenschönhausen ist ein Mann angeschossen worden. Er habe Schussverletzungen an den Beinen und sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Es bestehe den bisherigen Erkenntnissen zufolge keine Lebensgefahr. Die Polizei war am Abend an der Hauptstraße im Einsatz. Über den oder die Täter gebe es noch keine Erkenntnisse - und auch noch keine Informationen über den Verletzten. Alt-Hohenschönhausen liegt im Bezirk Lichtenberg.