Vor einem Jahr verlor ein Mann viel Geld an eine mutmaßliche Telefonbetrügerin. Über die Veröffentlichung eines Phantombildes erhofft sich die Polizei neue Hinweise zu dem Fall.

Potsdam - Mit der Veröffentlichung eines Phantombilds sucht die Kriminalpolizei in Brandenburg nach einer mutmaßlichen Betrügerin. Die Gesuchte soll nach einem sogenannten Schockanruf bei einem Betrugsopfer Geld abgeholt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach erhielt ein Mann im Februar 2023 einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als Mitarbeiterin des Amtsgerichts ausgab. Sie sagte ihm, dass seine Schwester einen Verkehrsunfall verursacht habe und für eine Freilassung eine Kaution im fünfstelligen Bereich nötig sei. Die Geldübergabe fand den Angaben zufolge an der Wohnung des Mannes statt.