Halle - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Halle eine Tankstelle überfallen. Mit vorgehaltenem Messer habe der bislang unbekannte Räuber am Sonntagabend einen Angestellten dazu aufgefordert, Bargeld auszuhändigen, teilte die Polizei am Montag mit. Mit einer Geldsumme im unteren dreistelligen Bereich sei er anschließend geflohen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Täter.