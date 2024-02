Emden - Nach dem Fund eines toten Mannes in der Nähe des Emder Flugplatzes soll der Leichnam rechtsmedizinisch untersucht werden. Wie die Polizei in Aurich am Freitag mitteilte, soll mit der Obduktion auch die Identität des Mannes festgestellt werden. Warum der Mann ums Leben kam, ist nicht bekannt. Es lägen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor, teilten die Beamten mit. Ein Sprecher der Polizeiinspektion konnte auf Anfrage keine weiteren Angaben zu dem Fall machen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Die Besatzung eines Helikopters hatte den Mann, der in einem mittleren Alter sein soll, am Mittwochmorgen leblos in einem Graben nahe dem Flugplatz in der Nachbargemeinde Hinte (Landkreis Aurich) entdeckt.