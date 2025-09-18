In der Nacht wirft ein Mann am Hauptbahnhof Hannover Steine auf einen stehenden ICE. Einsatzkräfte können den 37-Jährigen schnell stellen und ermitteln nun gegen ihn.

Hannover - Im Hauptbahnhof Hannover ist in der Nacht ein Mann über die Gleise gelaufen und hat einen ICE mit Steinen beworfen. Einsatzkräfte stellten den 37-Jährigen an einem Bahnstieg, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und leiteten Strafverfahren unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung ein. Am Zug wurde eine Fensterscheibe des Bordbistros beschädigt, Reisende befanden sich nicht mehr darin.