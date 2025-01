Bischofswerda - Mit 4,72 Promille und dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ist ein 60-jähriger Mann in Bischofswerda am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann hatte nach ersten Informationen sein Abendessen anbrennen lassen und ist vermutlich auf dem Sofa eingeschlafen, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich demnach gewaltsam Zutritt zur Wohnung des Mannes. Zu größeren Schäden sei es nicht gekommen.