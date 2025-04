Magdeburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Magdeburg ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Autofahrer sei im Stadtteil Alt Olvenstedt auf der Höhe einer Kreuzung links von der Straße abgekommen und frontal in eine Hauswand gekracht, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde demnach in seinem Auto eingeklemmt, trotz Rettungsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Auch die Identität des Mannes muss den Angaben zufolge noch geklärt werden.