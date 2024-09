Geithain - Ein 31 Jahre alter Autofahrer ist nahe der Anschlussstelle Rochlitz von der Autobahn 72 abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Der Mann kam am Morgen verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei Chemnitz mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von 0,86 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und sperrten die Fahrbahn in Richtung Leipzig zeitweise. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs.