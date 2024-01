Zeven - Ein 35 Jahre alter Mann aus Zeven (Landkreis Rotenburg) ist in der Nacht zu Silvester durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag kam es zwischen dem Mann und einem 26-jährigen Zevener während einer Feier zu einem Streit. Daraus wurden dann Handgreiflichkeiten auf einem Gehweg, in deren Verlauf das Opfer mehrere Messerstiche in den Oberkörper erlitt. Der Mann wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum eingeliefert.

Der Täter floh zunächst, erschien dann aber wenig später bei der Polizei in Zeven, um selbst eine Körperverletzung anzuzeigen. Dort wurde er identifiziert und vorläufig festgenommen. Die Polizei leitete gegen den 26-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Der Gesundheitszustand des Opfers hat sich nach Angaben der Polizei mittlerweile stabilisiert.