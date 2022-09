Hannover - Ein Mann ist in einer Autowerkstatt in Hannover erschossen worden. Die Polizei habe eine tatverdächtige Person festgenommen, sagte eine Behördensprecherin am Montag. Die Zahl der Schüsse, die im Stadtteil Ledeburg fielen, sei noch unklar, ebenso die Hintergründe der Tat und weitere Details wie das Alter der Beteiligten. Der Kriminaldauerdienst sei im Einsatz.