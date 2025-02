Großeinsatz in Leipzig: Das SEK holt einen Mann in einer psychischen Ausnahmesituation aus dessen Wohnung. Die Umstände sind noch unklar, eine konkrete Gefahr bestand aber wohl nicht.

Mann in psychischer Ausnahmesituation - SEK rückt an

Leipzig - Ein psychisch labiler Mann hat in Leipzig einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Spezialkräfte drangen in die Wohnung des Mannes ein und brachten ihn in eine Fachklinik. Der Mann habe sich in einer „psychischen Ausnahmesituation befunden, aber niemanden konkret bedroht und es bestand keine Gefahr für Dritte“, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte „Tag24“ berichtet. Das Alter des Mannes und auch weitere Hintergründe nannte die Polizei nicht.