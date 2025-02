Am helllichten Tag wird in Hellersdorf ein Mann von einer Gruppe Männer attackiert und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Hellersdorf auf einem Hinterhof zusammengeschlagen worden. Der 28-Jährige erlitt bei der Attacke am Sonntagnachmittag im Auerbacher Ring diverse Verletzungen, unter anderem am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Mann von fünf Männern attackiert. Die Männer sollen den 28-Jährigen mit Fäusten gegen den Oberkörper und Kopf geschlagen haben. Als der Mann zu Boden ging, soll die Gruppe auf ihn eingetreten haben. Anschließend flüchtete die Gruppe. Weitere Angaben machte die Polizei nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen.