Mann in Hellersdorf getötet: Mordkommission ermittelt

Gerichtsmedizin und Polizei stehen am Einsatzort. Ein Mann ist in Berlin-Hellersdorf getötet worden.

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Hellersdorf getötet worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, wurde er am frühen Samstagmorgen schwer verletzt in der Janusz-Korczak-Straße vor einer Bar auf dem Gehweg gefunden. Die Polizei gehe von einem Tötungsdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Versuche, ihn zu reanimieren, seien erfolglos geblieben.

Eine Mordkommission hat nach Angaben des Sprechers die Ermittlungen übernommen. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Dem Tod des Mannes soll ein Streit vorausgegangen sein. Details dazu und zur Identität des Getöteten nannte die Polizei zunächst nicht.