Hannover - Ein Mann ist in Hannover an einer Haltestelle von einer Stadtbahn erfasst und unter ihr eingeklemmt worden. Rettungskräfte mussten ihn mit technischem Gerät befreien, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch. Der Mann sei schwer verletzt worden. Nach einer ersten Versorgung vor Ort wurde er in eine Klinik gebracht.

Der Unfallhergang war zunächst unklar, wie es von der Feuerwehr hieß. Der Fahrer sei äußerlich unverletzt. Die betroffene Bahnstrecke wurde gesperrt.