Gera - Bei einem Streit hat ein 31-Jähriger in Gera einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Identität des Verletzten sei noch unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er befinde sich zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Zeugen hatten am Montagabend die Polizei gerufen als der schwer verletzte Mann vor einem Imbiss zusammenbrach. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es einen Streit zwischen den beiden Männern gegeben haben. Der 31-jährige Angreifer wurde vorläufig festgenommen, dabei habe sich herausgestellt, dass bereits ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. In der Wohnung des 31-Jährigen habe die Polizei Drogen und gefälschte Ausweisdokumente gefunden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise zur Tat.