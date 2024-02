Ein 36-Jähriger liegt mit schweren Stichverletzungen mitten am Tag auf der Straße. Die Polizei ermittelt.

Mann in Erfurt niedergestochen

Erfurt - Ein Mann ist am Mittwoch in Erfurt auf offener Straße niedergestochen worden. Der 36-Jährige sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Polizei sei über einen Notruf alarmiert worden. Der Tatort sei abgesperrt worden. Derzeit würden Zeugen vernommen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.