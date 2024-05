Mann in Erfurt erschlagen: Tatverdächtiger in U-Haft

Erfurt - Ein 63 Jahre alter Mann ist in Erfurt erschlagen worden. Tatverdächtig sei ein 65-jähriger Mann, der sich Stunden nach der Tat am Freitag selbst der Polizei gestellt habe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt am Samstag. Gegen den 65-Jährigen werde wegen Totschlags ermittelt, das Amtsgericht Erfurt habe am Samstag Haftbefehl erlassen. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Tatverdächtige mit einem stumpfen Schlagwerkzeug mehrfach auf das Opfer eingeschlagen haben. Bei einer Obduktion des Leichnams seien Schlagverletzungen nachgewiesen worden.

Der Tatverdächtige befindet sich laut Staatsanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Tonna. Zwar habe er einen festen Wohnsitz in Erfurt. Dennoch bestehe Fluchtgefahr, was ausschlaggebend für den Haftbefehl gewesen sei. Die genauen Umstände der Tat, die sich am frühen Freitagnachmittag in einem Asia-Großmarkt im Norden der Landeshauptstadt ereignet hatte, sind bislang noch unklar.