Mann in Einkaufszentrum in Nordhausen zusammengeschlagen

Nordhausen - Eine Gruppe Jugendlicher hat in einem Einkaufszentrum in Nordhausen einen 19-Jährigen attackiert und ihm eine Musikbox gestohlen. Die Angreifer schlugen und traten am Mittwochabend auf den jungen Mann ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach stahlen die Täter die Musikbox aus seinem Rucksack. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Diebstahls. Weitere Details zu der Attacke waren zunächst nicht bekannt.