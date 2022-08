Mann tagelang vermisst: Wurde 22-Jähriger gegen seinen Willen festgehalten?

Seit dem 30. Juli 2022 galt ein 22-jähriger Mann aus Berlin als vermisst. Am vergangenen Freitag fand die Polizei ihn in einer Wohnung. Dort soll er offenbar gegen seinen Willen festgehalten worden sein. Die Beamten ermitteln gegen einen 23-Jährigen.

Berlin/dpa - Nach der Befreiung eines vermissten 22-Jährigen sind die Hintergründe der Tat noch unbekannt. Die Berliner Staatsanwaltschaft wollte sich am Donnerstag mit Verweis auf die laufenden Ermittler nicht weiter zu dem Fall äußern.

Sie gab auf Anfrage lediglich bekannt, dass ein festgenommener Verdächtiger 23 Jahre alt sei. Der Mann soll den 22-Jährigen, der zuletzt am frühen Morgen des 30. Juli in Teltow gesehen worden war, gegen dessen Willen festgehalten haben. Ob es dem Täter oder Tätern dabei um persönliche oder finanzielle Motive ging, blieb offen.

Der 22-Jährige ist nach Angaben der Polizei inzwischen bei seiner Familie. Er sei im Rahmen eines Polizeieinsatzes in einer Berliner Wohnung entdeckt worden, hatte die Behörde am Mittwoch mitgeteilt.

Nach früheren Angaben hatte der 22-Jährige die Nacht vom 29. auf den 30. Juli in einer Bar in Berlin-Neukölln verbracht. In der Nacht sei er noch in Teltow in einer Sparkassenfiliale gesehen worden - danach fehlte jede Spur von ihm.

Freunde und Familie hatten danach in den sozialen Medien und mit Aushängen nach dem schlanken Mann mit markanter Brille und schwarzen Haaren gesucht.