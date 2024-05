Berlin - Ein 31-jähriger Mann ist in Berlin-Mitte von mehreren Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach befand sich der Mann am Donnerstagabend in einer Grünanlage in der Rochstraße, als er von fünf bis acht Menschen angegriffen und geschlagen wurde. Dann fügte einer aus der Gruppe dem 31-Jährigen eine Stichverletzung zu, wodurch er zu Boden ging. Der Verletzte musste notoperiert werden, derzeit bestehe laut Polizei keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den Tätern und den Hintergründen der Tat dauern an.