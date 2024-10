Mann in Asylunterkunft in Zittau tödlich verletzt

Zittau - Ein Mann ist bei einem Streit in einer Asylunterkunft in Zittau ums Leben gekommen. Der 41-Jährige sei noch vor Ort in der Sachsenstraße seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Sein 24-jähriger Kontrahent wurde demnach vorläufig festgenommen. Das genaue Geschehen war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittele zum Hergang und den Umständen der Tat. Auch Staatsanwaltschaft und Rechtsmedizin waren am Abend auf dem Weg zum Tatort.