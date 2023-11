Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod eines 29-Jährigen im Plänterwald in Berlin befindet sich der mutmaßliche Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der 24-Jährige sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Maßregelvollzug untergebracht worden, teilte die Behörde am Mittwoch auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, mit. Der Verdächtige hatte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Montagabend bei der Polizei gestellt und angegeben, jemanden getötet zu haben. Anschließend führte er Polizisten in den Plänterwald nahe dem Treptower Park, wo diese die Leiche eines 29-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen fanden.