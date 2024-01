Berlin - Ein Mann ist im Körnerpark in Berlin-Neukölln vermutlich mit einem Küchenmesser attackiert und schwer verletzt worden. Der 23-Jährige kam mit Stichverletzungen am Oberschenkel und im Gesäß zur stationären Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ermittelt werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden der 23-Jährige und ein 16-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag unvermittelt von einer vier- bis sechsköpfigen Gruppe mit Fäusten und Pfefferspray angegriffen. Dem 23-Jährigen sei mehrfach mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen sowie in den Oberschenkel und ins Gesäß gestochen worden, hieß es weiter. Der 16-Jährige habe eine Passantin gebeten, die Polizei zu rufen.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei sei die Gruppe geflüchtet. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei den Tatverdächtigen um Jugendliche und Heranwachsende. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde auf einem Gehweg gefunden. Die Augenreizungen des 23-Jährigen und des 16-Jährigen wurden vor Ort behandelt, anschließend wurde der Ältere in ein Krankenhaus gebracht.