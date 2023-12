Wittenberg - Ein 20-jähriger Autofahrer hat in Wittenberg eine Bahnschranke ignoriert und einen Unfall verursacht. Er habe den Bahnübergang trotz geschlossener Halbschranke am Freitag überquert und sei auf den Schienen ins Schleudern geraten, teilte die Polizei am Samstag mit. Daraufhin sei er mit dem auf der anderen Seite wartenden Auto zusammengestoßen. „An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.“

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Laut Polizei liegt die Geldbuße für das Überqueren eines Bahnübergangs trotz geschlossener Schranke oder Halbschranke bei 700 Euro und zieht 3 Monate Fahrverbot nach sich. Dies gelte auch, wenn es nicht zu einem Unfall komme, hieß es.