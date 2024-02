Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Friedrichshain homofeindlich beleidigt und geschlagen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat der 30-Jährige angegeben, vor einem Restaurant am Mercedes-Platz von einem unbekannten Mann zunächst auf Russisch angesprochen worden zu sein. Als er dem Unbekannten gesagt habe, dass er ihn nicht verstehe, soll dieser ihm ins Gesicht geschlagen und ihn auf Deutsch homofeindlich beleidigt haben. Im Anschluss sei der Mann geflüchtet.

Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter blieb laut Polizei erfolglos. Nach dem Ende einer Veranstaltung seien am Mercedes-Platz zu dem Zeitpunkt viele Menschen unterwegs gewesen, was die Suche erschwert habe. Der 30-Jährige erlitt demnach Schmerzen im Gesicht, lehnte eine medizinische Versorgung aber ab. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige polizeiliche Staatsschutz des LKA ermittelt.