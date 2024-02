Ein Mann beobachtet in Erfurt an einem Spielplatz eine Schlägerei. Vor Ort entpuppt sich die vermeintliche Auseinandersetzung als etwas ganz anderes.

Erfurt - Eine trainierende Judo-Gruppe hat in Erfurt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Anrufer alarmierte am Montagnachmittag die Polizei, weil er das Training für eine Schlägerei zwischen Jugendlichen hielt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach zückte der Mann sein Handy und filmte das Geschehen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus. Vor Ort entpuppten sich die Schläger als Judokämpfer. Weil ihre Halle belegt war, hatten sie ihr Training kurzerhand an die frische Luft an einen Spielplatz verlegt, wie es hieß.