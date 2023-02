Osterburg - Ein 36-Jähriger hat gestanden, eine Spielothek in Osterburg ausgeraubt zu haben. Dies gab er am Montag auf dem Polizeirevier in Osterburg im Landkreis Stendal zu Protokoll, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach soll der 36-Jährige vergangenen Samstag maskiert die Spielhalle betreten und mit einer Waffe gedroht haben. Anschließend soll er eine Angestellte mit Pfefferspray überwältigt und Geld im hohen dreistelligen Bereich entwendet haben.