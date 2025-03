Mann gerät bei Löschversuch mit Bein in Mähwerk

Beim Versuch, einen in Brand geratenen Rasentraktor zu löschen, hat sich ein Mann sich im Landkreis Sömmerda schwer verletzt. (Illustration)

Straußfurt - Bei dem Versuch, einen Grasbrand zu löschen, ist ein Mann mit einem Fuß in das laufende Mähwerk eines Rasentraktors geraten. Der 62-Jährige habe sich dabei schwere Verletzungen am Bein zugezogen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann habe am Dienstagnachmittag eine Wiese bei Straußfurt gemäht. Dabei überhitzte laut Polizei der Motor des Geräts und die Grasfläche fing Feuer. Daraufhin habe der Mann versucht, den Brand mit den Füßen auszutreten und sei dabei in das noch laufende Mähwerk geraten.

Die Feuerwehr löschte kurze Zeit später die Flammen. Mehr als 1.000 Quadratmeter Wiese seien abgebrannt.