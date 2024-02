Berlin - Ein 37 Jahre alter Mann hat sich in Berlin in Alt-Treptow eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Einer Streife war das Auto des Mannes am Mittwochabend wegen lauten, schleifenden Motorengeräuschen aufgefallen, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte. Als die Beamten den Mann zum Anhalten aufforderten, gab er laut Polizei Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

Die Polizei verfolgte den Mann demnach mit Blaulicht und Martinshorn über mehrere Nebenstraßen. Als sie das Auto des Mannes schließlich stoppten, kam es dabei den Angaben zufolge beinahe zu einem Unfall. Der 37-Jährige hatte den Angaben zufolge zwei Aluminiumpäckchen mit Drogen in seiner Hosentasche und konnte keinen Führerschein vorweisen. Er wurde zunächst festgenommen, kam nach einer Blutentnahme aber wieder auf freien Fuß, wie es hieß. Sein Auto wurde sichergestellt.

Berlin gehört zu den Hotspots bei Raser-Vorfällen. Im vergangenen Jahr hat die Justiz in der Hauptstadt insgesamt in 811 Fällen (2022: 755) Ermittlungen eingeleitet. Das war die zweithöchste Zahl an Verfahren seit einer Gesetzesverschärfung im Jahr 2017.