Mehrere Personen streiten in Berlin-Neukölln in einem Treppenhaus. Plötzlich zieht ein Beteiligter eine Schreckschusswaffe.

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen sieben Personen in einem Treppenhaus in Berlin-Neukölln soll ein 27-Jähriger mehrmals mit einer Schreckschusswaffe gefeuert haben. Ein 19 Jahre altes mutmaßliches Opfer und eine 18-jährige Begleiterin flüchteten daraufhin in einen nahegelegenen Kiosk, von dort wurde die Polizei alarmiert. Der junge Mann erlitt laut Polizeibericht Hautabschürfungen am Kopf, die Rettungskräfte vor Ort versorgten. Die Frau blieb unverletzt.

Kurze Zeit nach dem Vorfall in der Dieselstraße am Mittwochabend nahm die Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 27 Jahren vorläufig fest. Der Ältere hatte ein Messer und Reizgas dabei. Beides wurde beschlagnahmt. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden Polizisten unter anderem eine Schreckschusswaffe und weitere Messer, die ebenfalls eingezogen wurden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei ging es bei dem Treffen im Treppenhaus darum, „einen Streit zu klären“.