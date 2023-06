Klipphausen - Die Autobahnpolizei hat auf der A4 einen Mann gestoppt, der dort mit polnischem Blaulicht und Martinshorn unterwegs war. Der 25 Jahre alte Fahrer gab in der Nacht zu Montag an, dringend benötigte Medikamente zu transportieren, wie die Polizei mitteilte. Auch soll er eigenen Angaben zufolge nicht gewusst haben, dass er das polnische Sondersignal in Deutschland nicht nutzen durfte. Gegen ihn werde wegen Amtsanmaßung ermittelt. Ob er tatsächlich Medikamente dabei hatte, war zunächst unklar.