Gartz (Oder) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 2 nahe Gartz (Landkreis Uckermark) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 35-Jährige sei am frühen Morgen Richtung polnische Grenze unterwegs gewesen, als er von der Straße abkam, teilte die Polizei mit. Die Gründe dafür waren zunächst unklar. Das Auto kollidierte mit einem Baum. Den Angaben zufolge rückte die Feuerwehr an, um den Verletzten zu bergen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die B2 war für rund vier Stunden voll gesperrt.