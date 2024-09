Ein 35-Jähriger fährt betrunken mit seinem Wagen in einen Straßengraben und wird später schlafend an einem Baum vorgefunden. Er bleibt unverletzt.

Mann fährt mit 3,1 Promille Auto und schläft an Baum ein

Gröditz - Ein 35-Jähriger ist bei Gröditz (Landkreis Meißen) betrunken Auto gefahren und danach an einem Baum eingeschlafen. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann von Zeugen dabei beobachtet, wie er Schlangenlinien fuhr. Der 35 Jahre alte Fahrer kam beim Ortsteil Nieska von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und kam auf einem Feldweg zum Stehen. Bei Eintreffen der Beamten war der Mann jedoch schon weitergefahren und wurde kurz vor dem Ortseingang bei Nieska schlafend an einem Baum gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab 3,1 Promille, wie es hieß. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr.