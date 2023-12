Boxberg - Ein 51 Jahre alter Betrunkener ist in Boxberg (Landkreis Görlitz) mit einem Roller von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Er sei Zeugenberichten zufolge am Freitagmittag in einer Rechtskurve nach rechts von der Straße abgekommen und gefallen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Atmentest habe einen Promillewert von 1,92 ergeben. Eine Kontrolle habe ergeben, dass er zudem keine Fahrerlaubnis habe.

Der Schwerverletzte sei von der Polizei begleitet in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er an der Unfallstelle unter anderem die Beatmen beleidigt und sich gegen notwendige medizinische Versorgung gewehrt hatte, hieß es. Dort habe er sich entgegen des ärztlichen Rates selbst entlassen und sei zu seiner Mutter gebracht worden. Der 51-Jährige muss sich nun den Angaben zufolge wegen mehrerer Straftaten vor Gericht verantworten.