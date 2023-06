Halle - Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag in Halle alkoholisiert gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Dabei wurde seine 21 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Halle am Samstag mitteilte. Dem 29-Jährigen wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen und die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.