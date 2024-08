Köthen - Ein 71 Jahre alter Mann ist in Großwülknitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Er sei mit seinem Auto am Freitagabend in Richtung Pfaffendorf gefahren, aus ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und gegen eine Grundstücksmauer gefahren, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest habe einen Promillewert von 1,17 ergeben. Durch den Unfall sei ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden.