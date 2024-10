Bad Lobenstein/Schleiz - Ein 30-Jähriger wurde im Saale-Orla-Kreis an einem Tag gleich zweimal betrunken am Steuer erwischt. Zunächst sei der Mann den Beamten in der Nacht auf Freitag in Bad Lobenstein aufgefallen, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Gegen Mittag ging er den Beamten im rund 30 Kilometer entfernten Schleiz dann erneut ins Netz. Hier hatte er den Angaben zufolge 0,58 Promille. Damit der Mann nicht mehr weiterfahren kann, habe man ihm den Schlüssel abgenommen, hieß es weiter. Er muss nun für ein Jahr seinen Führerschein abgeben.