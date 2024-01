Winsen/Lüneburg - Ein Mann ist auf dem Trittbrett einer Lokomotive unbemerkt von Winsen (Luhe) bis nach Lüneburg gefahren. Bundespolizisten entdeckten den 22-Jährigen nach eigenen Angaben am Dienstagmorgen zufällig am Hauptbahnhof. Er stand am Heck der Lokomotive und hielt sich an einem Griff fest. Als er in Lüneburg von der Lokomotive kletterte und zur Treppe ging, wurde er gestoppt. Der blinde Passagier erklärte den Beamten, er sei zu spät auf dem Bahnsteig in Winsen gewesen und noch schnell aufgesprungen. Einen Fahrschein hatte der Mann aus Lüneburg nicht. Gegen ihn wird nun wegen Erschleichens von Leistungen und Verstoßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung ermittelt.