Klein Wanzleben - Bei einem Streit in Klein Wanzleben (Landkreis Börde) soll ein Mann einen 42-jährigen Kontrahenten erstochen haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnte der mutmaßliche Täter nach einer Fahndung festgenommen werden. Ein Richter erließ am Samstag Haftbefehl, der 36-jährige Deutsche sitzt nun vorläufig im Gefängnis. Er war nach der Tat am Freitagabend zunächst geflohen.

Die Ursache für den Streit der beiden Männer ist noch unklar. Der Ältere habe den jüngeren Mann zunächst körperlich attackiert. Daraufhin solle der 36-Jährige mit einem Messer auf den 42-Jährigen eingestochen haben, berichtete die Polizei. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg.