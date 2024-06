Werdau - Einem älteren Ehepaar ist am Samstagmittag an einer Tankstelle in Werdau (Landkreis Zwickau) das Auto aus einer Waschbox gestohlen worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte, hatte die Frau den Pkw gerade dort abgestellt, als ein Unbekannter in den Wagen sprang, sich hinters Steuer setzte und losfuhr. Der 70-jährige Ehemann der Frau versuchte vergeblich, ihn zu stoppen. Der 70-Jährige verletzte sich leicht, der Wagen fuhr davon.

Der Dieb wurde kurz darauf vor einem nahegelegenen Altenpflegeheim angetroffen, das Fahrzeug in unmittelbarer Nähe geparkt. Nach Angaben der Polizei war der 48-Jährige betrunken - und muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und diverser Verkehrsdelikte verantworten.