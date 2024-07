Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Gesundbrunnen durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Zuvor habe es Streitigkeiten auf offener Straße gegeben. Die Attacke passierte demnach in der Böttgerstraße, die daraufhin gesperrt wurde. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.