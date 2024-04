Berlin - Drei Jahre nach dem Mord an einer Kosmetikerin am Berliner Kurfürstendamm ist ein 53-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. „Der Mann ist dringend verdächtig, zwischen dem 31. März und dem 1. April 2021 die damals 50-jährige, ihm bekannte Geschäftsfrau in ihrer Wohnung am Kurfürstendamm getötet zu haben“, teilten Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Die Festnahme erfolgte den Angaben zufolge am Dienstagnachmittag an der Geschäftsanschrift des Mannes. Ein Ermittlungsrichter habe am Mittwoch einen Haftbefehl wegen Mordes aus Habgier erlassen. Die Ermittler seien dem Verdächtigen durch DNA-Spuren auf die Schliche gekommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur.