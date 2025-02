Magdeburg - Ein Mann hat von seinem Balkon in Magdeburg aus mehrere Schüler mit einer Gasdruckpistole beschossen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet der 30-Jährige am Mittag aus bislang unbekannten Gründen mit den Jugendlichen in einen Streit, wie die Polizei mitteilte. In der Folge soll er eine Pistole gezogen und aus dem 6. Stock etwa zehnmal in ihre Richtung geschossen haben.

Die Jugendlichen verständigten kurz darauf die Polizei. Diese durchsuchte die Wohnung des Mannes. Obwohl dieser alles bestritt und unkooperativ auftrat, konnten die Einsatzkräfte Beweise sicherstellen: eine Gasdruckpistole, etwa 500 Softair-Kugeln, eine Gaskartusche, Pfefferspray und zwei Schlagringe. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Die Jugendlichen blieben unverletzt.