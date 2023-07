Berlin - Ein 21-jähriger soll zwei Männer in Berlin-Kreuzberg homofeindlich beleidigt haben und ist daraufhin festgenommen worden. Wie die Berliner Polizei am Sonntag berichtete, waren die Männer im Alter von 44 und 50 Jahren in der Nacht zum Sonntag in der Hagelberger Straße unterwegs. Der Beschuldigte habe das Paar zunächst homofeindlich beleidigt, woraufhin die drei in Streit gerieten. Im Zuge dessen soll der 21-Jährige den beiden Männern mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sie getreten und zu Boden gestoßen haben. Sie wurden von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt.

Die Polizei nahm den 21-Jährigen kurz darauf an der Ecke Mehringdamm vorläufig fest. Er habe angegeben, von den beiden Männern ebenfalls geschlagen worden zu sein. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des LKA ermittelt nun wegen Beleidigung und Körperverletzung.