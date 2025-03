Dresden - Im Zuge eines nächtlichen Einsatzes in einer Dresdner Bar soll ein Polizist von einem Mann in den Oberschenkel gebissen worden sein. In dem Lokal sei zuvor ein verbaler Streit zwischen dem 33-Jährigen und der Bedienung eskaliert, in dessen Verlauf er die beiden Bardamen tätlich angegriffen habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Als er sich weigerte, dem Platzverweis nachzukommen, riefen sie die Polizei, die den Gast mitnahmen. Der Tatverdächtige ist in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Dem Beschuldigten aus Großenhain wird vorgeworfen, die 28 und 47 Jahre alten Frauen mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Auf dem Revier wehrte er sich den Angaben zufolge zudem körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Identitätsfeststellung. Er wurde festgenommen, ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Der Mann ist „erheblich und auch einschlägig“ vorbestraft und steht unter Bewährung - und steht in drei Fällen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung unter Anklage.