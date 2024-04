Chemnitz - Ein 37-Jähriger ist beim Anbringen von Wahlplakaten der Grünen in Chemnitz von einem Mann angegriffen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entriss der Unbekannte am Samstag dem 37-Jährigen eine Leiter und schlug mit ihr auf ein Plakat ein, das an einem Lichtmast angebracht war. Daraufhin habe der Mann die Flucht ergriffen. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung. Die Polizei ermittelt.