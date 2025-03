Diepholz - Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 44-jähriger Mann bei einem Brand in seiner Wohnung in Diepholz erlitten. Ein 21-Jähriger sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Feuer brach am Abend in der Küche im zweiten Stock aus.

Sanitäter brachten die beiden in ein Krankenhaus. Der ältere Mann sei von dort später noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, hieß es.

Polizeibeamte retteten außerdem eine Frau aus dem Mehrfamilienhaus und brachten sie nach draußen. Die restlichen Bewohner konnten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Ob das Haus noch bewohnbar ist, war zunächst unklar. Ebenfalls ist die Brandursache nicht bekannt.